“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: il dolore infinito di Alexandra

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 13 settembre su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 9 al 13 settembre

Una tragedia inaspettata si abbatte sulla famiglia Schwarzbach. Vroni (Selina Weseloh) sembra essersi ripresa dalla caduta: è uscita dal coma e scherza perfino con Valentina (Ayear Eilan) in ospedale… All’improvviso, però, si aggrava ed è subito chiaro che serve un intervento d’urgenza. Ma Michael (Erich Altenkopf) è a un concerto, la ragazza non è trasportabile e l’unico chirurgo disponibile è il giovane e ancora inesperto Leander (Marcel Zuschlag)! E tocca proprio a Leander, dopo aver ricevuto l’assenso degli Schwarzbach, il compito di operare Vroni. Quando tutto sembra essere andato per il meglio, perché la paziente è stabile e riesce già a parlare, sopraggiunge un arresto cardiaco che le è fatale. Tutti sono sotto choc e Alexandra (Daniela Kiefer) non riesce a staccarsi dal capezzale della figlia. Toccherà a Christoph (Dieter Bach) cercare di tenere insieme la donna che ama, devastata dal dolore.