“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: il gioco delle coppie

Sotto sotto, il cuore di Franzi (Léa Wegmann) batte ancora per Tim (Florian Frowein). Lui però è ufficialmente uccel di bosco, e comunque è sposato con Nadja (Anna Lena Class), così Franzi si lascia andare a flirtare un po’ con Steffen (Christopher Reinhardt), che invece si è preso una bella cotta per lei e sta cercando di far breccia nel suo cuore. Tim, che in questo momento si finge il gemello Boris, osserva da lontano e con un brivido di gelosia le avances di Steffen alla ragazza di cui anche lui è innamorato, ma senza poter fare nulla. Oltretutto adesso la sua priorità è dimostrarsi innocente nel ferimento di Dirk (Markus Pfeiffer). Fuorviato dal fatto che il rivale odi profondamente suo padre, poi, Tim comincia a convincersi che sia stato proprio lui a dare il colpo in testa a Dirk. Intanto il giovane Steffen forse ha trovato il modo per conquistare Franzi: poiché entrerà presto in possesso di molto denaro e Franzi gli ha confidato che il suo sogno sarebbe di produrre un sidro speciale, il giovane si offre di finanziarla. Franzi prima rifiuta, poi ci ripensa. In fondo Steffen è carino e sembra un ragazzo degno di fiducia.

Fiuto da investigatore

Paul (Sandro Kirtzel) è una delle persone più sensibili del Fürstenhof e non gli sfuggono gli strani comportamenti di Boris (Florian Frowein). Conosce troppo bene i gemelli Saalfeld per non dubitare che “questo” Boris sia davvero Boris… Così lo tiene sotto stretta sorveglianza e una serie di suoi passi falsi gli fanno concludere che in realtà si tratti di Tim. Smascherato, l’amico non nega e gli chiede di aiutarlo a provare la propria innocenza.