“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: il losco piano di Bettina

Le anticipazioni della settimana dal 29 luglio al 4 agosto

Non si può certo dire che André (Joachim Lätsch) sia un uomo fortunato con le donne: da quando è comparso nelle cucine del Fürstenhof, nel lontano 2007, ha infatti inanellato relazioni che, per un motivo o per l’altro (spesso per la scarsa affidabilità delle donne di cui lo chef s’innamorava), sono andate a finire male. Per questo amici e parenti dell’hotel, a partire dal fratello Werner (Dirk Galuba), guardano con sospetto Bettina (Natalie Hünig). Lei è l’ultima fiamma di André e una sedicente pasticciera, che lui finisce per far assumere nelle cucine dell’hotel. Bettina ha qualcosa da nascondere e si capisce presto cosa sia: vuole mettere le mani sull’eredità che un ricco e affezionato cliente dell’hotel, Edward Winter, ha lasciato ad André di cui era un grande estimatore. Mentre lei, Bettina, che pure aveva lavorato per Winter, è stata tagliata fuori dall’eredità. Quando Yvonne (Tanja Lanäus) la mette sotto torchio, Bettina le confessa la verità, ma cerca di convincerla a diventare sua complice per turlupinare André e farsi dare un sacco di soldi. Anche lei, Yvonne, avrà la sua parte. La donna tentenna, ma alla fine sembra accettare la proposta di Bettina, che le dà un anticipo e Yvonne non lo rifiuta.

Henning non molla

La notizia che Paul (Sandro Kirtzel), da bambino, ha involontariamente provocato la morte di Manuela, sorella di Henning (Matthias Zera), è stata uno shock per tutti. Per Paul, che non ne aveva memoria, per Constanze (Sophia Schiller), cugina di Henning, e per quest’ultimo, che ora vuole giustizia. Sa che Paul non è perseguibile in quanto all’epoca minorenne, ma lo è sua nonna Anna (Christiane Blumhoff) che vuol far incriminare per omicidio.