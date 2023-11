“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: il nuovo piano di Ariane

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 24 novembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 18 al 24 novembre

Le risorse di una dark lady sono infinite perché l’oscurità della sua anima si nutre di segreti e armi nascoste. E ad Ariane (Viola Wedekind) riesce un magistrale colpo di scena. Werner (Dirk Galuba) manda Erik (Sven Waasner) a trovarla in carcere per capire cosa voglia fare con le azioni del Fürstenhof. In cambio delle informazioni, Ariane vuole ricevere una Bibbia di sua proprietà. Dopo aver esaminato il libro, il volume le viene dato. Ariane gongola: nessuno s’è accorto che nel dorso del volume è celata una bustina con due pillole. Ariane ne ingoia una e mette l’altra in tasca… Sono un veleno e il suo antidoto: il perfetto stratagemma per uscire di galera.