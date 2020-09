“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: il pentimento di Annabelle

12 Settembre 2020 | 10:30 di Redazione Sorrisi

LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 14 AL 20 SETTEMBRE

Paul (Sandro Kirtzel) è in ospedale, ha la polmonite. Lucy (Jennifer Siemann) gli racconta che Annabelle (Jenny Löffler) è scappata dalla baita dove lui la teneva prigioniera, è andata da Christoph e poi si è costituita. Mentre Christoph (Dieter Bach) sta per iniziare il pranzo di nozze di Tim (Florian Frowein) e Nadja (Anna Lena Class), Annabelle lo chiama al telefono e gli dice che è pentita delle sue azioni. Annabelle propone un accordo a Christoph: se lui scoprirà chi è il suo padre biologico lei gli cederà le sue quote dell'hotel e Christoph accetta. Lucy confessa a Bela (Franz-Xaver Zeller) di essere innamorata di Paul. Michael (Erich Altenkopf) non ammette la sua dipendenza da farmaci e Natascha (Melanie Wiegmann) è sempre più preoccupata. Lucy trova nell'immondizia il test di gravidanza positivo di Nadja e corre a riferire a Franzi i suoi sospetti. Tim le sente parlare e chiede spiegazioni.