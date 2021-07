“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: il piano malvagio di Ariane fallisce

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 23 luglio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 17 al 23 luglio

Alla fine il veleno a lento rilascio contenuto nella cipria manomessa da Ariane (Viola Wedekind) ha un effetto dirompente: mentre sta cavalcando da sola nei dintorni del Fürstenhof, Selina (Katja Rosin) si sente male.La donna fa appena in tempo a scendere da cavallo barcollando, ma non ha la forza di chiamare aiuto prima di cadere a terra svenuta. Quando Christoph (Dieter Bach) vede tornare la cavalla Stella sola alle scuderie, capisce che qualcosa di brutto deve essere accaduto a Selina. Quindi si precipita a cercarla coinvolgendo nelle ricerche anche la figlia Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber), che conosce molto bene il bosco. Intanto Erik (Sven Waasner), venuto a conoscenza della scomparsa di Selina, convince una riluttante Ariane ad andare a cercare l’amica che lei stessa ha avvelenato, portando con sé l’antidoto, anche se potrebbe essere troppo tardi. I due riescono a trovare Selina prima di Christoph, che intanto appare in sogno all’amata, invitandola a resistere e a non lasciarsi andare. Ariane, seppure a malincuore, somministra l’antidoto all’ex amica mentre Erik, preoccupatissimo, chiama un’ambulanza.

Un uomo innamorato

Selina non ha ancora ripreso conoscenza e Maja (Christina Arends) è disperata. Fortunatamente ha al suo fianco Florian (Arne Löber), di cui si sta innamorando, benché non lo voglia ammettere. Segue il suo consiglio di andare a sedersi sotto un albero per trovare un po’ di pace e qui la raggiunge Florian, trovandola in lacrime. Il giovane la conforta e, mentre lei si asciuga gli occhi, lui la osserva con sguardo tenero e innamorato.