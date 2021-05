“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: il racconto riparte da Maja e Florian

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 14 maggio su Rete 4 (da sab. a ven. alle ore 19.35) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'8 al 14 maggio

Non era mai successo che una protagonista di Tempesta d’amore entrasse in scena in abito da sposa… E invece ora nella soap tedesca accade anche questo. Mentre la sedicesima stagione si avvia alla conclusione con la coppia composta da Franzi (Léa Wegmann) e Tim (Florian Frowein) a un passo dal realizzare il suo sogno d’amore, improvvisamente compare al Fürstenhof una bionda fanciulla di bianco vestita. Il suo nome è Maja (Christina Arends), ed è la figlia adottiva di Selina (Katja Rosin). Maja si lascia andare a un pianto sfrenato tra le braccia della madre: è stata tradita dal fidanzato il giorno stesso delle nozze e dunque ha mandato all’aria il matrimonio. Selina la invita a fermarsi con lei per cercare di riprendersi dallo choc. Mentre la ragazza scatta fotografie nel bosco per trovare un po’ di distrazione, fa la conoscenza di Florian (Arne Löber). Maja pensa che il giovane sia un cacciatore di frodo, e questo sarebbe un motivo più che sufficiente per detestarlo. Scoprirà invece che si tratta della nuova guardia forestale assunta dall’hotel. Tra i due, nonostante qualche schermaglia, c’è molta attrazione. Come potrebbe essere altrimenti? Saranno loro la nuova coppia protagonista di Tempesta.

Meditando... bugie

Ormai è impossibile stupirsi della capacità di Rosalie (Natalie Alison, 42 anni) di rimanere sempre a galla. Tra una meditazione e l’altra, la bionda intrigante trova il tempo di scrivere una falsa cartolina firmandola col nome di André (Joachim Lätsch) e di farla spedire al Fürstenhof dall’Olanda. “André” dice che sta bene ma non vuole tornare, per cui affida a Rosalie e a Michael (Erich Altenkopf) la gestione della pasticceria, visto che lui si sfila dall’affare…