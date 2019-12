“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: il segreto del veterinario

06 Dicembre 2019 | 14:10 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 dicembre

Henry (Patrick Dollmann), il bel veterinario di Bichelheim, è senza dubbio riuscito a far breccia nel cuore riluttante di Denise (Helen Barke). La dolce restauratrice rimane conquistata dalla sua proposta di nozze (non proprio da manuale, ma molto romantica) e accetta con entusiasmo di mettersi al dito l’anello di fidanzamento. Se una parte di lei non ha dimenticato Joshua (Julian Schneider), Denise è comunque pronta a diventare la signora Achleitner. Archivierà dunque il sogno d’amore, nato con il piede sbagliato, con Joshua. Intanto, proprio ora che la sta perdendo, il giovane Winter si rende conto di amare Denise. Così, quando scopre che Henry ha ottenuto l’elezione a sindaco ricattando il suo predecessore Sandler, corre da Denise per rivelarle quanto sia disonesto il suo fidanzato. Sulle prime lei non gli crede. Poi, piuttosto turbata, affronta Henry. Il veterinario ammette tutto, ma spiega che Sandler era un poco di buono, un corrotto, e quindi lui non si pente di ciò che ha fatto: Bichelheim merita un sindaco migliore. Ora però deve convincere Denise di avere agito davvero in buona fede.

L’amore è in vendita?

Romy (Désirée von Delft) sembra chiedersi che cosa ci faccia l’affascinante Solveig (Rilana Nitsch) tra le braccia di Ragnar (Jeroen Engelsman), fidanzatissimo con Tina (Christin Balogh)… La questione è complicata. La ditta di Ragnar sta per fallire e Solveig, ricca figlia di papà da sempre invaghita di lui, promette di regalargli i soldi necessari a salvare l’attività. In cambio, però, chiede una notte d’amore. Tina si fida del fidanzato. Farà bene?