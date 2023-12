“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: il sogno di Josie è l’incubo di Constanze

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 dicembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 16 al 22 dicembre

Che ci fanno Josie (Lena Conzendorf) e Paul (Sandro Kirtzel) neosposi, pronti a partire per un originale viaggio di nozze in scooter, festeggiati dai colleghi del Fürstenhof? Come sono riusciti a organizzare un matrimonio lampo, che più lampo non si può? Purtroppo è soltanto un sogno a occhi aperti di Josie, uno dei tanti cui si abbandona tra un bacio rubato e l’altro all’uomo che ama. Lui, Paul, ormai è sull’orlo di una crisi di nervi. Si divide tra la fidanzata Constanze (Sophia Schiller), che un po’ sta male e un po’ finge, e Josie, che ama davvero ma ha deciso che dovrà vedere di nascosto finché Constanze non si sarà ripresa. Tra un senso di colpa di Paul e una delusione di Josie, che a ogni incontro romantico sogna di poter uscire allo scoperto, di vivere il suo amore alla luce del sole, Constanze comincia a sospettare qualcosa e sguinzaglia il cugino Henning (Matthias Zera) alla ricerca di prove del fatto che Paul la stia tradendo con Josie. Al cugino segugio, che ha appena scoperto in flagrante la sua Shirin (Merve Çakir) baciare Gerry (Johannes Huth), tocca così di rivedere la stessa scena di bacio “galeotto” con Josie e Paul. Lo rivelerà a Constanze?

L’enigma di Bach

Virile, aria da duro, esperienza di grande seduttore: questo è il ritratto di Christoph Saalfeld, che Dieter Bach interpreta magistralmente in Tempesta d’amore. La vita reale dell’attore tedesco, però, è circondata da un alone di mistero. In tutte le interviste dice di credere nell’amore, di essere passionale, ma non si “sbottona” mai sul suo privato e non dice se sia in coppia o no. L’unica “fidanzata” con cui accetta di farsi fotografare è la sua cagnolona Pria.