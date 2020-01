“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: il trionfo della verità

17 Gennaio 2020 | 14:10 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 18 al 24 gennaio

Neanche una quasi professionista dell’inganno, nonché assassina, come Annabelle (Jenny Löffler) può restare impunita per sempre. Dopo aver tentato di avvelenare sua sorella Denise (Helen Barke) e aver messo in pericolo la vita di altre persone alla festa di Bichlheim, la bionda cerca di stare “sotto traccia” per qualche giorno. Ma proprio quando abbassa la guardia, ecco che le accade l’inimmaginabile… Dopo aver passato settimane a spiare Denise e Joshua (Julian Schneider), Annabelle lascia il suo computer portatile incustodito in camera. E chi ci mette le mani sopra? Denise e Joshua naturalmente. Quando hanno trovato la penna con la microcamera nascosta, hanno intuito che questo raffinato strumento di spionaggio facesse parte di un losco piano di Annabelle. Ora i due giovani scoprono che la loro vita intima è stata spiata 24 ore su 24. E soprattutto trovano le prove del dna che la terribile bionda ha falsificato e che rivelano una verità sconvolgente: la vera figlia di Christoph (Dieter Bach) è Denise! Ed è proprio davanti al padre che Annabelle viene smascherata da Denise. Christoph rimane di sasso.

Piccole donne crescono

Da quando Valentina (Paulina Hobratschk) è arrivata al Fürstenhof col padre Robert (Lorenzo Patanè) e la madre adottiva Eva (Uta Katgel), ha vissuto tanti alti e bassi. Si è ammalata, è guarita anche grazie alla generosità del fratello Joshua (che le ha donato il midollo), si è innamorata di Fabien (Lukas Schmidt)… Ora, per i suoi 18 anni tutti hanno in mente grandi sorprese per lei. A partire da nonno Werner (Dirk Galuba).