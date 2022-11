“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: importanti partenze al Fürstenhof

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 all'11 novembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Tutto è bene quel che finisce bene. Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber) accettano l’offerta di recarsi negli Stati Uniti fatta da Dexter Torrence (Andreas Beckett). Svanito il sogno di creare un bioparco intorno al Fürstenhof, l’attore propone a Florian di realizzare un altro parco (di cui sarebbe il responsabile) in una foresta di sequoie che lui possiede in California. Se il visto d’ingresso negli Usa per Florian non crea problemi, quello di Maja sembra invece più complicato da ottenere. Grazie alla romantica proposta di nozze di Florian, però, quando i due saranno marito e moglie anche Maja otterrà automaticamente il visto. Shirin (Merve Çakir) è felice per l’amica e si fa promettere che si sentiranno spesso al telefono, così da non sentire troppo la sua mancanza. Infine arriva una buona notizia anche per il povero Hannes (Pablo Konrad), scaricato da Maja e rimasto senza soldi dopo aver finanziato la ricerca del farmaco che ha salvato Florian. Una casa farmaceutica neozelandese ha deciso di produrre l’antibiotico del dottor Berthold e lui dovrà creare in Nuova Zelanda la struttura che si occuperà della sua produzione e distribuzione.

La collana dei misteri

Dopo avere inseguito senza esito il ladro della collana destinata a Hildegard (Antje Hagen), Alfons (Sepp Schauer) ha una sorpresa: Ariane (Viola Wedekind) si presenta alla reception indossando il gioiello. Interrogata su dove l’abbia presa, Ariane dà il nome del gioielliere dove l’ha acquistata, ma quando si rende conto che la collana era stata rubata, la restituisce ad Alfons affinché la doni, come previsto, a sua moglie per il loro anniversario.