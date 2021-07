“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: in tandem ci si innamora più facilmente

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 luglio al 6 agosto su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 31 luglio al 6 agosto

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Si piacciono, Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber). Anzi, sono proprio molto innamorati l’uno dell’altra. Eppure immancabilmente entrambi si tirano indietro un attimo prima di dichiararsi questo reciproco amore… Perché? Maja è parzialmente giustificata. Quando si è scoperta tradita dal futuro sposo alla vigilia delle nozze, ha mandato tutto all’aria e ora non riesce a fidarsi completamente di Florian. Lui, poveretto, non ha colpe e non è certo un ragazzo poco serio, ma non è nemmeno sicuro di sé come il fratello Eric (Sven Waasner), e quindi risente degli umori altalenanti di Maja. Dopo l’ultima “fuga” da Florian, a seguito di un bacio appassionato, la giovane decide che invece vuole dare una nuova chance a Florian e lo convince ad unirsi a lei per andare in cerca del coniglio Napoleone, fuggito nel bosco. Il mezzo scelto per la ricerca è quanto meno curioso: un tandem… Ma pedalando insieme, all’unisono, i due ritrovano la complicità e tutto sembrerebbe destinato a finire con un altro romantico bacio, se un incidente non li facesse finire a gambe all’aria. Lei è illesa, ma lui finisce in ospedale. Non è nulla di grave, però Maja capisce una volta di più quanto tenga a Florian.

Una prova per André

Soffrirà pure di amnesia, ma sotto sotto André (Joachim Lätsch) è sempre il solito intrigante, pronto a tutto pur di racimolare denaro. Avendo scoperto che al Fürstenhof ne gira parecchio, cerca di spillarne un po’ al fratello Werner (Dirk Galuba) fingendo di aver recuperato la memoria. Michael (Erich Altenkopf) ha qualche sospetto e decide di sottoporre André a un elettroencefalogramma. Riuscirà a smascherare il suo vecchio amico?