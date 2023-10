“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: inghiottiti dalla foresta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 ottobre al 3 novembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Una serie di sfortunate coincidenze fa sì che un’escursione si trasformi in un incubo per Vanessa (Jeannine Gaspàr) e Max (Stefan Hartmann). Si ritrovano infatti bloccati sul fondo di una profonda depressione del terreno in mezzo ai boschi, in una zona dove non c’è copertura per i cellulari. La prima a cadere nella buca è Vanessa, durante una camminata “in solitario”. Subito capisce che non potrà risalire da sola, perché le pareti sono franose e senza appigli. Al Fürstenhof, intanto, Max “sente” che la sua fidanzata è in pericolo e suo fratello Gerry (Johannes Huth) è della stessa opinione. Ma è ormai buio quando Max si decide ad andare in cerca di Vanessa, impedendo a Gerry di andare con lui per non metterlo in pericolo. Ritrovata la ragazza, mentre sta cercando di aiutarla a risalire, Max perde l’equilibrio e precipita con lei in fondo alla voragine. Ora devono farsi forza e sperare che qualcuno, insospettito dalla loro assenza, li cerchi. I due giovani trascorrono la notte all’addiaccio, al freddo, abbracciati e sempre più uniti e innamorati. Al Fürstenhof, intanto, Gerry è certo che suo fratello e Vanessa abbiano bisogno d’aiuto e parte alla loro ricerca.

Chiodo scaccia chiodo

Bello, alto, moro, Raphael Kofler (Jakob Graf) arriva al Fürstenhof e si mette apertamente a flirtare con Josie (Lena Conzendorf). La ragazza, appena lasciata da Paul (Sandro Kirtzel), è lusingata, ma ha la testa da un’altra parte. Alla fine, comunque, cede e accetta l’invito a bere un caffè con l’affascinante cliente. Josie non sa che il tenebroso sconosciuto in realtà è stato ingaggiato da sua madre Yvonne (Tanja Lanäus) perché l’aiuti a dimenticare Paul.