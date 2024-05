“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Josie e Paul finalmente sposi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 24 maggio su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 18 al 24 maggio

Anche per i protagonisti di questa diciottesima stagione di Tempesta d’amore arriva il sospirato giorno del “sì”. Josie (Lena Conzendorf) e Paul (Sandro Kirtzel) sono pronti a unirsi in matrimonio nella romantica location del castello lungo il fiume. Com’è tradizione nella soap tedesca, però, il giorno della cerimonia non può che essere funestato da una serie di imprevisti e intoppi. A intralciare l’arrivo degli invitati, per esempio, ci si metterà anche una piccola mandria di recalcitranti mucche bavaresi… Purtroppo qualcuno non ce la farà ad arrivare a destinazione in tempo, ma le nozze verranno comunque celebrate. Così una raggiante Josie in abito bianco con un bouquet di fiori di campo, e Paul, elegantissimo in azzurro, coroneranno il loro sogno d’amore. Erik (Sven Waasner) abbraccia felice la figlia adottiva con un po’ di tristezza nel cuore. I neosposi, infatti, si apprestano a lasciare l’hotel Fürstenhof per Lisbona, dove Josie lavorerà per uno dei più celebri creatori di cioccolato del mondo. E dove Paul ritroverà la piccola Luna, la figlia che ha avuto da Jessica (Isabell Ege) e che ormai da anni vive nella capitale portoghese. Insomma, anche per questa stagione il lieto fine è servito.

Gli ospiti “d’onore”

In Tempesta, spesso i matrimoni sono l’occasione per rivedere in veste di invitati vecchi personaggi molto amati. Questa volta è il caso di Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber), mattatori della scorsa stagione. La stagione nuova, invece, è alle porte. Al momento la sua protagonista Eleni (Dorothée Neff) è in coma in ospedale. E il protagonista maschile? Arriverà in queste puntate: è il giovane medico Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag).