“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Josie ha un’idea da… rubare!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 17 febbraio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'11 al 17 febbraio

Nonostante il frenetico intreccio di intrighi, tradimenti e gelosie, al Fürstenhof ogni tanto si lavora. Christoph (Dieter Bach), azionista del lussuoso cinque stelle bavarese, ha recentemente acquisito tre hotel in Spagna e ora hanno bisogno di essere “lanciati”, così chiede ai suoi più stretti collaboratori Paul (Sandro Kirtzel) e Constanze (Sophia Schiller) di trovare una sorta di filo conduttore che colleghi i tre resort tra loro e al Fürstenhof. I due giovani si consultano, spremono le meningi, ma non riescono a trovare nulla di originale. Josie (Lena Conzendorf), venuta a sapere della “gara creativa”, chiede di poter dare il suo contributo, ma si ritrova presto a corto d’idee… Finché non incontra suo padre Erik (Sven Waasner) con una mazza da golf tra le mani, e ha un’illuminazione: quello che accomuna i quattro alberghi è la presenza dei campi da golf in ogni struttura, pertanto la sua proposta di marketing è quella di organizzare un torneo incrociato tra gli hotel. Ottima idea! Peccato che sia pessima, invece, l’idea di confidarla a Constanze che più tardi, in riunione, espone l’idea come sua suscitando l’entusiasmo di Christoph e di Paul. Poi minaccia Josie di farla licenziare se oserà rivelare la verità.

Ritorna il sereno

Ci sono volute settimane di incomprensioni reciproche ma alla fine Vanessa (Jeannine Gaspár) e Max (Stefan Hartmann) si riconciliano riscoprendosi innamorati. A riavvicinarli è stato Gerry (Johannes Huth), che ha rischiato di annegare proprio mentre stava cercando il modo per farli rimettere insieme. I due giovani gli hanno salvato la vita e si sono ritrovati ad assisterlo in ospedale, dove hanno capito di non poter fare a meno l’uno dell’altra.