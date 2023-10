“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Josie si illude, e invece è di nuovo sola

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 20 ottobre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 14 al 20 ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Non sono ancora finiti i guai per Josie (Lena Conzendorf) e Paul (Sandro Kirtzel). I fan della coppia protagonista di questa stagione di Tempesta d’amore dovranno attendere ancora per vedere trionfare l’amore tra loro. Se non c’è alcun dubbio sui sentimenti che uniscono i due giovani, c’è però un motivo per cui Paul esita a uscire allo scoperto, lasciare Constanze (Sophia Schiller) e annunciare a tutti che lui e Josie hanno scoperto di amarsi. Il fatto è che Constanze è ancora bloccata in ospedale e, anche se sembra scongiurato il rischio che rimanga paralizzata, Paul sta aspettando il momento giusto per rivelarle la verità e cominciare una nuova vita. Peccato che, proprio quando Josie cominciava a sperare, accada qualcosa di inaspettato: Constanze cade dal letto mentre tenta di recuperare il rossetto che le era sfuggito di mano e questo incidente fa peggiorare ulteriormente il suo quadro clinico. Dunque Paul si ritrova ancora costretto a rimanerle accanto fino a che non starà meglio. Ma visto che al ragazzo non piace l’idea di tenere il piede in due scarpe, invece di lasciare Constanze, lascia Josie, che rimane sola a osservare l’uomo che ama prendersi cura di un’altra.

Il cappello “magico”

Ricordate il cappello da chef ereditato da André (Joachim Lätsch)? Deluso da un’eredità tanto “povera”, il cuoco del Fürstenhof ha presto accantonato il cimelio. Intanto la rottura con Bettina (Natalie Hünig) lo fa cadere in un tale sconforto da renderlo incapace di cucinare la sua celebre crema. Hildegard (Antje Hagen) lo convince che indossando il cappello, appartenuto a un grande chef del passato, ritroverà la creatività. André è scettico, ma…