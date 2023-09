“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Josie, ti devo dire una cosa…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 15 settembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 9 al 15 settembre

I fan di Tempesta d’amore lo sanno bene: la coppia protagonista della stagione in corso deve sempre superare qualche avversità prima di portare a pieno compimento il proprio amore. Non fanno eccezione Paul (Sandro Kirtzel) e Josie (Lena Conzendorf), che finora hanno vissuto un rapporto “sbilanciato”. Lui è attratto dal cuore e dall’anima di Josie, ma fisicamente le preferisce l’irruente e sexy Constanze (Sophia Schiller), che finora è riuscita a tenerlo legato a sé giocando con la passione e il suo piglio di donna in carriera. Però è bastato che Paul ascoltasse Josie parlare nel sonno e rivelare di essere innamorata di lui, per provare un grande turbamento e interrogarsi (finalmente!) sui suoi reali sentimenti per la dolce pasticciera del Fürstenhof. Al termine di una serie di tira-e-molla e sogni a occhi aperti, e dopo essere riuscito a rimbalzare la fidanzata, Paul riesce a rimanere da solo con Josie. Le prende delicatamente il viso tra le mani e, dopo averle confessato di essere a sua volta innamorato di lei, la bacia con amore e tenerezza. Ma c’è un “ma”: Paul tiene molto anche al rapporto con Constanze. Quale sarà, dunque, la sua prossima mossa?

I mitici Sonnbichler

Che coppia, i Sonnbichler. Dopo tanti anni di matrimonio sono ancora innamorati e affiatati. Alfons (Sepp Schauer) fa una sorpresa a Hildegard (Antje Hagen) e torna con un giorno di anticipo dal Giappone. I coniugi trascorrono una bella giornata insieme, e la sera Alfons chiede a Tina (Christin Balogh) di apparecchiare la tavola col servizio buono per cenare tutti e tre come ai vecchi tempi. Peccato che Tina non si possa trattenere di più in hotel!