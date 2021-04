“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: la bomba è innescata

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 16 aprile su Rete 4 (da sab. a ven. alle ore 19.35) Valeria Verri







Tutta la famiglia Saalfeld ha ormai compreso che Christoph (Dieter Bach) ha sempre detto il vero accusando Ariane (Viola Wedekind) di voler distruggere l’hotel e tutti loro. Werner (Dirk Galuba) si ricrede molto amaramente: gli viene infatti un attacco di cuore quando la dark lady gli rivela, a tu per tu, le sue folli intenzioni (senza entrare troppo nei dettagli, ovviamente…). Subito dopo Ariane annuncia a tutti, soci e dipendenti, che il Fürstenhof resterà chiuso alcuni giorni per il rifacimento dell’impianto elettrico e Christoph comincia a sentire puzza di bruciato. La puzza si fa fortissima un volta che si trova di fronte i sedicenti elettricisti. Quando cerca di scoprire che cosa stiano tramando con Ariane, i due lo narcotizzano e lui si risveglia in cantina. È legato a una sedia e vede un ordigno a pochi passi da lui: Ariane, perfida, gli annuncia che presto salterà per aria con tutto l’hotel… E non solo: la colpa ricadrà proprio su di lui, visto che lei ha fatto in modo di lasciare una serie di indizi che lo accusano. La situazione è drammatica: Christoph viene lasciato solo a osservare terrorizzato il timer. Ma, quando mancano ormai solo cinque minuti all’esplosione, appare Werner.

Rosalie non demorde

Rosalie (Natalie Alison) non perde occasione per stare alle costole di Michael (Erich Altenkopf), e arriva a coinvolgere l’ex fidanzato in una sfida con un campione di quiz televisivi, da cui fa in modo che Michael esca vittorioso. Il bel dottore, però, capisce che c’è qualcosa di strano e mette sotto pressione Rosalie, finché lei gli confessa di essere ancora innamorata di lui! Ma la sua reazione la lascia profondamente delusa.