“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: la dark lady Ariane colpisce ancora

19 Febbraio 2021

Le anticipazioni della settimana dal 20 al 26 febbraio

Come tutte le “dark lady” che si sono susseguite in Tempesta d’amore, anche Ariane (Viola Wedekind) è pericolosamente incline all’omicidio. Già responsabile della morte di sua madre, ora matura con freddezza la decisione di eliminare l’ex marito Karl (Stephan Käfer). Lui si era presentato al Fürstenhof per riconquistarla e lei ha pensato bene di coinvolgerlo nel suo distruttivo progetto per rovinare Christoph (Dieter Bach). Da qualche tempo, però, Karl ha dei ripensamenti. Messo alle strette da Saalfeld, che minaccia di denunciarlo se non lo aiuterà a riavere i soldi che Ariane gli ha sottratto, Karl cerca di convincere l’ex moglie a rivelargli dove li abbia nascosti. Ariane finge di accettare, ma quando scopre che Karl si è alleato con Christoph, procede con quello che pensa sia un “delitto perfetto”. Convince Karl a immergersi nel lago per recuperare la sacca col denaro; prima però gli fa bere dell’acqua contenente un potente narcotico, così, quando lui perde i sensi, lo spinge in acqua zavorrando il corpo con una borsa piena di sassi. Nella fretta, però, Ariane fa un errore: il cellulare di Karl è rimasto sulla riva del lago e lì lo troverà Tim (Florian Frowein).

Un gioiello di ragazzo

Archiviata la passione per Lucy (Jennifer Siemann), Paul (Sandro Kirtzel) è sempre più coinvolto dalla sua nuova conquista Michelle (Barbro Viefhaus), ultima arrivata tra le cameriere dell’hotel. Per lui è stato amore a prima vista, mentre lei, scottata da un precedente amore, non si fida e fatica a lasciarsi andare. Ma quando il bel personal trainer del Fürstenhof ripesca nel lago una collanina a cui lei teneva moltissimo, Michelle finisce per capitolare.