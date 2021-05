“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: la dark lady va all’attacco

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 maggio al 4 giugno su Rete 4 (da sab. a ven. alle ore 19.35) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 29 maggio al 4 giugno

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Cosa ci fa Tim (Florian Frowein) legato a una sedia in un fatiscente locale privo di luce e aria? Il giovane è rimasto vittima dell’ennesimo piano criminale di Ariane (Viola Wedekind), finalizzato a ricattare Christoph (Dieter Bach). Grazie a uno speciale software, Erik (Sven Waasner), ormai socio alleato della dark lady, chiama Tim con la voce di Franzi dandogli appuntamento al lago. C’è un piccolo contrattempo inziale, ma alla fine il giovane Saalfeld viene narcotizzato e trasferito nel luogo dove verrà tenuto prigioniero. Il piano è di mandare a Christof un video di Tim e costringerlo a pagare un riscatto di due milioni di euro. Per poterlo fare, l’uomo sarà costretto a vendere ad Ariane le sue quote dell’hotel e lei diventerà di nuovo la socia maggioritaria. Christoph capisce subito che dietro il rapimento c’è la perfida assassina, che ovviamente nega tutto, ma l’uomo si vede comunque costretto a venderle le sue quote. All’ultimo momento però, accade qualcosa di inaspettato. La famiglia Saalfeld al completo lancia a Christoph un’ancora di salvezza. E presto anche Tim sarà liberato, grazie alla determinazione di Franzi (Léa Wegmann).

Entra in scena Max

Il nuovo personal trainer Max (Stefan Hartmann) arriva al Fürstenhof a gran velocità su una mountain bike, provocando la caduta da cavallo di Amelie (Julia Gruber). Il giovane la soccorre e, il giorno dopo, nella hall, le insegna alcuni esercizi per alleviarle i dolori e farsi perdonare, finché Alfons (Sepp Schauer) li invita a trasferirsi altrove. La loro conoscenza non è iniziata al meglio, ma si ritroveranno presto coinquilini.