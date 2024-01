“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: la dolcezza di Josie conquista due cuori

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 gennaio al 2 febbraio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio

È l’abile creatrice di ineguagliabili cioccolatini che mandano tutti in visibilio. Nonché la protagonista romantica di questa diciottesima stagione di Tempesta d’amore. Chiunque entri in contatto con Josie (Lena Conzendorf) rimane affascinato dal suo animo nobile, tenero e un po’ ingenuo. Perfino il cinico Erik (Sven Waasner) da quando ha scoperto di essere suo padre si è addolcito, e ora per la figlia si butterebbe nel fuoco. In compenso, Paul (Sandro Kirtzel), il ragazzo per cui Josie ha perso la testa fin dal primo incontro, è stato finora capace di regalarle solo una sequenza di emozioni contraddittorie, degne di una corsa sulle montagne russe: da “ti amerò per sempre” a “non posso stare con te”. A dire il vero anche Paul pecca un po’ di ingenuità. Si è fatto, infatti, affascinare da Constanze (Sophia Schiller), una seducente avvocata più determinata e agguerrita di Josie. Josie ha ordito ogni genere di trama pur di togliersi di torno la bionda rivale dagli occhi di cerbiatta (i grandi occhiali da vista li rendono se possibile ancora più languidi). Ma, forse, anche per Josie è arrivato il momento di smettere di piangere il suo perduto amore e di iniziare a guardare avanti. Uno degli “ostacoli” messi sul suo cammino da Constanze, si sta rivelando infatti un alleato. E anche qualcosa di più.

Leon Thormann (Carl Bruchhäuser), responsabile della catena di cioccolaterie Schoko Götter, contattato da Constanze per convincerlo ad aprire un punto vendita proprio vicino al Café Liebling gestito da Josie, invece di boicottarne l’attività si ritrova inaspettatamente vittima del suo involontario potere seduttivo. Una ragazza acqua e sapone in grado di creare irresistibili praline al cioccolato capaci di evocare le “sensazioni” richieste dal cliente. È quasi una magia che non può lasciare indifferente un professionista del cioccolato come Leon. Il giovane, quindi, si scopre innamorato della ragazza e glielo confessa, senza però rivelare la sua vera identità.

Josie è colpita e lusingata, ma quando scopre che Leon lavora per la Schoko Götter, lo pianta in asso e gli dice di non volere più avere nulla a che fare con lui. Lui non molla, continua con i corteggiamenti e, siccome al Füstenhof verrà organizzato un importante torneo di biliardo a coppie, insiste perché Josie partecipi con lui. Nel frattempo, fa degustare a Robert (Lorenzo Patané) delle praline realizzate da Josie e lui ne ordina un grosso quantitativo per la Festa di Primavera dell’hotel. Lei comincia a “sciogliersi” e accetta di allenarsi con Leon per il torneo. Da lontano, Paul osserva le schermaglie tra i due e non riesce a nascondere la gelosia. In fondo, il suo cuore batte ancora per Josie. Chi conquisterà, dunque, la “regina delle praline”?