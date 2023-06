“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: la felicità di Robert e Cornelia dura poco

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 23 giugno su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 17 al 23 giugno

Per loro, essersi ritrovati ha i contorni di un miracolo. Però nessuno più di Robert (Lorenzo Patanè) e Cornelia (Deborah Müller) sa che questo miracolo, per essere completo, deve prevedere la permanenza in carcere della donna che per mesi ha rovinato la loro vita: Ariane (Viola Wedekind). Una semplice gita in calesse seguita da un romantico picnic regala alla coppia momenti di grande felicità, ma al loro ritorno a casa basta poco per ripiombare nell’incubo più grande: ritrovarsi al cospetto di Ariane, che potrebbe essere rilasciata. Mentre i due innamorati sono insieme a Werner (Dirk Galuba), infatti, arriva Constanze (Sophia Schiller) che senza mezzi termini accusa Werner di essere in combutta con Christoph (Dieter Bach) e di aver fatto picchiare Ariane in carcere per spaventarla e indurla a confessare di essere un’assassina. Il vecchio Saalfeld nega tutto, naturalmente, e caccia la giovane avvocata. Poi, però, una volta rimasto solo con Robert e Ariane, è costretto ad ammettere di non aver impedito l’aggressione. Ma spera, aggiunge, che questo non comprometta nulla e promette loro che comunque testimonierà contro la dark lady.

Pronti per un bebè?

Non è un mistero che Vanessa (Jeannine Gaspár) desideri un figlio da Max (Stefan Hartmann). E neppure che lui dubiti, soprattutto dopo essersi inaspettatamente trovato con la fidanzata a fare da temporanea “famiglia” affidataria del piccolo Anton, figlio di un loro amico. Se inizialmente Vanessa era totalmente disponibile a occuparsi del bambino, mentre Max si dimostrava refrattario, col passar dei giorni anche lui comincia a “prenderci la mano”.