“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: la follia di Paul

LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 7 AL 12 SETTEMBRE

Natascha (Melanie Wiegmann) chiede scusa a Michael (Erich Altenkopf) per aver sospettato che avesse ripreso a impasticcarsi. Intanto Annabelle (Jenny Löffler) è rinchiusa in una baita, legata a una sedia, tenuta prigioniera da Paul (Sandro Kirtzel). Nadja (Anna Lena Class) scopre per caso che Franzi (Léa Wegmann) si sta occupando del progetto del vivaio e capisce che non intende andarsene. Accusa Dirk di non rispettare gli accordi. Christoph (Dieter Bach) mostra ad Annabelle il messaggio inviato da Schulz con scritto che Borg è vivo. Annabelle lo supplica di liberarla, ma lui non ne vuole sapere. Paul si reca nel luogo che è stato simbolo del suo amore con Romy, lasciandosi andare ai ricordi ma rischia il congelamento. Nadja continua a provocare Franzi.