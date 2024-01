“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: la guerra si combatte tra i dolci

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 19 gennaio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 13 al 19 gennaio

Adesso che il posto di dark lady del Fürstenhof è vacante, ci prova Constanze (Sophia Schiller) a tessere intrighi. Se è lontana anni luce dalla folle mente criminale di Ariane (Viola Wedekind), è comunque abbastanza scaltra per creare danni a Josie (Lena Conzendorf). Constanze infatti continua a essere gelosa della ragazza, nonostante Paul (Sandro Kirtzel) l’abbia lasciata per stare con lei. Ora Josie è la titolare del Café Liebling e sogna di farlo diventare un “polo d’attrazione” per la sua produzione d’eccellenza di praline. Questo successo, però, a Constanze risulta inaccettabile, e quindi contatta la Schoko Goetter, una nota cioccolateria che ha già vari negozi sul territorio, e la convince ad aprire una succursale a Bichlheim. Così Josie si ritrova ad affrontare un’inaspettata concorrenza. All’inaugurazione del Liebling, durante la degustazione, la ragazza viene avvicinata da un affascinante giovane che la sfida a creare un cioccolatino personalizzato per l’indomani. Josie è lusingata: non sa che lo sconosciuto è Leon Thormann (Carl Bruchhäuser), titolare della Schoko Goetter, venuto a spiare il lavoro di Josie, in combutta con Constanze… Insomma, non c’è mai un attimo di tregua per la dolce pasticciera.

Di nuovo insieme

Il tenace Erik (Sven Waasner) convince alla fine la recalcitrante Yvonne (Tanja Lanäus) che un amore sincero è meglio del denaro di un amante ricco come Christoph (Dieter Bach). E non importa nulla se Saalfeld l’ha scaricata e licenziata dopo averla ritenuta responsabile di un ordine di pagamento sbagliato. Quello che conta è che ora Erik e Yvonne siano insieme e, con Josie, possano tornare a essere una famiglia unita a tutti gli effetti.