“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: la lista dei desideri di Florian

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 all'8 luglio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 2 all'8 luglio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Tutti gli amici di Florian (Arne Löber) pregano e sperano nel miracolo, ovvero che le ricerche del dottor Berthold (Stefan Rehberg) riescano a individuare un antibiotico per sconfiggere il batterio che ha colpito il giovane. Al contempo, però, sono coalizzati nel fargli vivere al meglio quelle che potrebbero essere le sue ultime settimane di vita. Max (Stefan Hartmann), dunque, scopre che Florian ha stilato una lista dei suoi ultimi desideri, di quello che gli farebbe piacere fare prima di morire. L’ultimo punto dell’elenco è “baciare ancora una volta Maja”: la speranza è l’ultima a morire, indubbiamente, ma per il momento è meglio concentrarsi su qualcosa di più fattibile: lanciarsi con il paracadute… Maja (Christina Arends) comunque si attiva subito per il lancio, ma è solo grazie a Max e alle sue conoscenze se lei e Florian riusciranno subito a paracadutarsi da un aereo (ed è curioso sapere che proprio gli attori che impersonano Maja e Florian si realmente lanciati da tremila metri di quota, senza controfigure!). L’esperienza di questo “volo a due” finisce per cementare ancora di più l’affetto che unisce i due giovani: quanto ci vorrà ancora perché Maja capisca che è Florian, ancorché in pericolo di vita, l’uomo della sua vita?

Erik tra due fuochi

Ariane (Viola Wedekind) non molla mai. Ora vuole sposare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) per acquisire la maggioranza delle azioni del Fürstenhof e rovinare Christoph (Dieter Bach). Poco importa se Erik (Sven Waasner) ha rivelato a Robert la macchinazione di Ariane: lei fa passare le sue parole come l’invenzione di un innamorato deluso per screditarla. Alla fine però Erik, ancora cottissimo di lei, decide di aiutarla a mettere in atto il suo proposito.