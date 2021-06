“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: la natura, gli animali e noi due!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 giugno al 2 luglio su Rete 4 (sab. ore 19.50 e da dom. a ven. ore 19.35) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 26 giugno al 2 luglio

Che i due si piacciano è indubbio. Ma che tempesta d’amore sarebbe quella di Tempesta d’amore se fin dall’inizio tutto filasse liscio per la coppia protagonista della stagione? E quindi Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber) non fanno eccezione. Per il momento, infatti, la loro è una relazione fatta di schermaglie, ma ben alimentata dalla comune passione ambientalista e animalista. Maja, per esempio, si prende amorevolmente cura di Napoleone, il coniglio che lei e Florian hanno salvato e, sebbene nella realtà tra i due giovani non sia ancora successo nulla, lei nei suoi sogni si vede correre tra le braccia di Florian in abito da sposa. Ma ciò che davvero rafforza il loro legame è un’avventura che li vede protagonisti nel bosco, quando riescono a mettere in fuga due bracconieri interessati a catturare, tra gli altri, il gallo cedrone che Maja vuole immortalare in foto. Con l’aiuto di Florian, la ragazza riesce a prendere il numero di targa dell’automobile su cui fuggono i malviventi e, grazie alla loro denuncia, la polizia riesce ad arrestarli il giorno dopo. Ora ai due ragazzi resta da fare solo un ultimo passo, ammettere finalmente che si sono innamorati l’uno dell’altra.

Scambio di dolcezze

Per ringraziare i Sonnbichler dell’ospitalità, Cornelia (Deborah Müller, 39 anni) cuoce alcuni dolci che Robert (Lorenzo Patanè, 44) fa cadere per sbaglio, rendendoli immangiabili. Seppur a mani vuote, dunque, la donna va a casa Sonnbichler e, a sorpresa, ci trova Robert con dei dolci “sostitutivi”, preparati da lui. Cornelia, sempre più attratta dal giovane Saalfeld, il giorno dopo lo aiuta traducendogli un libro di pasticceria dallo spagnolo, lingua che conosce molto bene.