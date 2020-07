“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: la prima vendetta di Nadja

04 Luglio 2020 | 10:25 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 6 al 10 luglio

Delusa da Tim (Florian Frowein), Franzi (Léa Wegmann) sta cercando lavoro lontano dal Fürstenhof. Robert (Lorenzo Patanè), però, le propone di lavorare per lui: con la sua esperienza e sensibilità potrebbe arricchire di verdura e frutta rare i cesti di benvenuto per gli ospiti dell’hotel. Franzi è titubante: crede che sotto ci sia lo zampino di Tim, ma accetta entusiasta quando capisce che così non è. Tim intanto continua a scusarsi per averle scippato la fattoria. Inoltre si congratula con lei per il nuovo lavoro e le confessa che vorrebbe rimediare in qualche modo. Così gli viene l’idea di proporle qualche lezione di equitazione, nel caso le si rompesse ancora la bicicletta e lui fosse di nuovo costretto a darle un “passaggio” a cavallo. Questa volta Franzi dice subito di sì… Ma non sa che Nadja (Anna Lena Class) sta ascoltando di nascosto la conversazione e cova propositi di vendetta. Quando Franzi sale in sella a Nero, dunque, Nadja fa imbizzarrire il cavallo tirandogli un sasso con la fionda e la giovane cade a terra sotto gli occhi di Tim che, preoccupato, chiama immediatamente i soccorsi.

Cosa succede a papà?

Preceduto da un’allarmata telefonata della madre a Natascha (Melanie Wiegmann), al Fürstenhof arriva Walter Schweitzer (Hans-Jürgen Silbermann), il papà della cantante. Non ci sarebbe nulla di strano, se l’uomo non avesse cominciato da qualche tempo a dare segni di amnesie e di confusione mentale. Infatti quando parla con Natascha continua insistentemente a chiederle dove sia Poppy, la sua figlia minore, morta tragicamente da qualche anno.