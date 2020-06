“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: la situazione è fuori controllo

06 Giugno 2020 | 10:20 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dall'8 al 12 giugno

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"



È tornata, più determinata di prima. I fan di Annabelle (Jenny Löffler) possono stare tranquilli: l’ospedale psichiatrico non è riuscito a piegare la loro beniamina, che è di nuovo al Fürstenhof decisa a dare battaglia e a togliersi parecchi sassolini dalle scarpe. Il più grosso di tutti riguarda papà Christoph (Dieter Bach), che era convinto di essersi sbarazzato per sempre di lei, soprattutto dopo aver scoperto che non è sua figlia biologica. Christoph intuisce che Annabelle, per uscire dall’ospedale, sia riuscita in qualche modo a ricattare il dottor Borg (Markus Ertelt) facendogli firmare un certificato di guarigione fasullo. Il medico chiede a Christoph un incontro chiarificatore, ma all’appuntamento, su consiglio di Annabelle, si presenta armato di pistola. Tra i due la tensione è palpabile e quando Christoph cerca di disarmare Borg, parte un colpo e il dottore cade a terra esanime, apparentemente morto. In quel mentre arriva Annabelle che, visto il cadavere del medico, dice senza mezzi termini a Christoph che tacerà sull’omicidio se lui la riaccoglierà al Fürstenhof come figlia e socia.

Quando nasce un amore

Inutile cercare di fermare le tempeste d’amore: sono inevitabili. Così Linda (Julia Grimpe) ha un bel cercare di allontanare da sé André (Joachim Lätsch), per paura di rimanere scottata. Lo chef non molla la presa e, di fronte all’ultima sua mossa, la bionda pasticciera non può che cedere: André la invita nel fienile dove ha allestito una romantica cenetta. Un bacio appassionato fa da preludio a una serata davvero speciale che può finire in un solo modo...