“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: la tentazione è forte!

La coppia protagonista di questa stagione di Tempesta d’amore, Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber), continua a mostrare di non avere le idee chiare. C’è ancora amore tra loro? Oppure non si amano più? Maja si tuffa nel remake di una storia d’amore del passato, quella con l’ex fidanzato Hannes (Pablo Konrad), giunto al Fürstenhof proprio per riconquistarla. La giovane cappellaia - è lanciatissima col nuovo lavoro - confessa a Florian che Hannes la fa sentire bene e che quindi continuerà a vederlo. Non paga, dice all’amica Shirin (Merve Çakir) che, se vuole, può frequentare Florian… E la sera stessa Florian la invita a casa sua (ma Maja quando lo viene a sapere ci resta male). Dopo cena, i due “amici” si mettono a guardare un film sul divano mangiando popcorn. Quando Florian si addormenta, Shirin lo copre con un plaid ma, mentre gli toglie del popcorn dal collo della maglia, lui si sveglia di soprassalto e i due si trovano pericolosamente vicini, a tiro di bacio. Per un momento sembra che stia per accadere qualcosa, ma lui si ritrae e accusa sgarbatamnente Shirin di aver cercato di baciarlo. Salvo pentirsene il giorno dopo.

Io conosco questa voce

Rimane di stucco Hannes (Pablo Konrad) quando al bar dell’hotel incontra il barman Lars (Christoph Mory). Dopo averlo osservato per un po’, gli chiede a bruciapelo se loro due non si sono già conosciuti da qualche parte. L’uomo nega, ma il giovane è certo di avere già sentito la sua voce. Quando ne parla con Maja (Christina Arends), lei prima cerca di sviare il discorso, poi decide di rivelargli che in realtà Lars è Cornelius, suo padre.