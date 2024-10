“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: la vita tumultuosa della povera Eleni

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 ottobre al 1° novembre su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 28 ottobre al 1° novembre

Nel giro di poche settimane si è innamorata, i suoi genitori si sono separati, ha scoperto che il nuovo compagno di sua madre è il suo padre biologico, sua sorella Vroni (Selina Weseloh) è morta in un incidente e il fidanzato l’ha lasciata… Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) sta alla finestra a guardare scorrere tumultuosamente la sua vita senza sapere che cosa fare. È combattuta tra l’accettare Christoph (Dieter Bach), il padre che non sapeva di avere, e l’amore per Markus (Timo Ben Schöfer), l’uomo che l’ha cresciuta credendola sua figlia. Ma il dramma peggiore è la perdita della sorella, della cui morte la madre Alexandra (Daniela Kiefer) incolpa Leander (Marcel Zuschlag). Per questo lui ha lasciato Eleni: sente che lo spettro di Vroni sarebbe sempre tra loro, benché Eleni sia convinta dell’innocenza di Leander.