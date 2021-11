“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Lars, dimmi chi sei veramente!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 26 novembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 20 al 26 novembre

Com’è possibile che una donna non riconosca il proprio marito, sia pure con il volto modificato dalla chirurgia estetica? In realtà è una sorta di autodifesa mentale nei confronti di ciò che non è razionalmente comprensibile. Così Selina (Katja Rosin), pur sentendosi attratta da quel Lars (Christoph Mory) che le ricorda tantissimo il marito Cornelius, non riesce ad andare oltre e capire che Lars e Cornelius… Ma il destino è in agguato: durante uno degli incontri alle scuderie del Fürstenhof, in cui i due finiscono sempre per “scoprire” le mille cose che hanno in comune, Selina rimane ferita dal calcio involontariamente sferrato da un cavallo e Lars la porta di corsa in ospedale. Qui confida a Michael (Erich Altenkopf) che la donna soffre di un problema ai reni, così che possa tenerne conto prima di somministrarle qualsiasi terapia. Se Michael è stupito che l’uomo conosca un dettaglio tanto personale di Selina, lei è ancora più allibita, una volta che riprende coscienza. Lars è al suo capezzale e Selina comincia a mettere insieme le tessere di un puzzle altrimenti inspiegabile. E finalmente chiede all’uomo se non sia in realtà Cornelius… Lui finalmente le confessa la verità.

Lezioni di piano

Mentre Selina è in ospedale, sconvolta per aver ritrovato vivo e vegeto il marito creduto morto, il fidanzato Christoph (Dieter Bach) viene raggiunto da Cornelia (Deborah Müller) mentre sta suonando il pianoforte. L’albergatore è un pianista provetto e Cornelia, dopo averlo ascoltato incatata, con un po’ di imbarazzo ottiene di poter suonare con lui a quattro mani. Tra i due esecutori c’è un affiatamento immediato... Galeotto sarà il piano?