“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: le doppie nozze vanno a monte

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 marzo su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.55)







Le anticipazioni della settimana dal 25 al 29 marzo

Un bacio tira l’altro. Quello che all’inizio sembrava una sorta di esperimento, tra gioco e malizia, sfugge di mano a Carolin (Katrin Anne Hess). A causa dei baci galeotti che lei e l’amica Vanessa (Jeannine Gaspár) si sono scambiati a pochi giorni dalle nozze coi rispettivi fidanzati, la promessa sposa di Michael (Erich Altenkopf) scopre di provare per Vanessa qualcosa che va ben al di là dell’amicizia. Se per Vanessa quello è stato solo un divertente interludio e rimane convinta del suo amore per Max (Stefan Hartmann), Carolin comincia a nutrire dubbi sui suoi reali sentimenti per il buon dottor Niederbühl. E così, mentre già ferve l’organizzazione della doppia cerimonia (un evento inedito anche per il lussuoso Fürstenhof), Carolin affronta Vanessa e, durante una gita in barca, le dice senza mezze misure che è innamorata di lei. Vanessa reagisce male e tra le due c’è un alterco che finisce con un bagno imprevisto nelle fredde acque del lago. E con l’annullamento della doppia cerimonia di nozze… Ma se Vanessa e Max, dopo l’iniziale smarrimento, decidono di riprendere i preparativi del matrimonio, Carolin è confusa: come finirà tra lei e Michael?

Erik sa farsi da parte

Cambiamenti al Fürstenhof. Nonostante l’idea di partire per Londra sia sfumata, Paul (Sandro Kirtzel) ha comunque dato le dimissioni e l’hotel si trova senza un addetto alle pubbliche relazioni. Josie (Lena Conzendorf) propone Leon (Carl Bruchhäuser), rimasto senza lavoro. Ma Werner (Dirk Galuba) ha già scelto: il nuovo uomo delle PR sarà Erik (Sven Waasner). Erik, però, capisce quanto Josie tenga a Leon ed è disposto a farsi da parte per lasciare a lui l’incarico.