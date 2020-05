“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: le mele della discordia

16 Maggio 2020 | 10:15 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 18 al 22 maggio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"



Il frutteto di zia Margit (Michaela Stögbauer) per Franzi (Jennifer Siemann) è tutto. O quasi, perché c’è anche il suo amore per Tim (Florian Frowein)… Peccato che per ora il sentimento sia “a senso unico”: lui apprezza la compagnia di Franzi, ma sembra considerarla soltanto una cara amica. Del resto, il giovane Saalfeld, che ha da poco scoperto di portare un cognome di prestigio, sta cominciando a pensare in grande. Sogna di allestire un campo da polo che faccia capo al Fürstenhof e l’unico terreno adatto sarebbe proprio il meleto di Margit. Quando poi Tim scopre che Franzi era al corrente del segreto di Christoph (Dieter Bach), il quale gli aveva taciuto importanti dettagli sulla sua nascita, se la prende con lei. Così non si fa più alcuno scrupolo e cerca di ottenere con ogni mezzo il terreno, da dove farà poi eliminare gli alberi. Nel frattempo Franzi e zia Margit stanno aspettando l’arrivo di una commissione che dovrà decidere se dare alle mele del frutteto l’etichetta “bio”. Non possono sapere, poverette, che Tim ha sostituito il loro antiparassitario naturale con un altro prodotto “chimico”.

Il gioco della verità

Riuscirà Lucy (Jennifer Siemann) a mantenere il suo segreto? Paul (Sandro Kirtzel) ha il fondato sospetto che dietro all’anonimo “Angelo di Bichlheim”, che regala buste con migliaia di euro, si nasconda proprio lei, la dolce Lucy. E mentre Christoph (Dieter Bach) non ha rinunciato a scoprire che fine ha fatto il milione di euro nascosto da Annabelle (Jenny Löffler), Paul rivela a Lucy di aver scoperto la verità e di essere deciso ad aiutarla.