“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: le regole della seduzione

18 Luglio 2020 | 10:25 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 20 al 24 luglio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"



Ce la sta mettendo tutta l’intrigante Nadja (Anna Lena Class) per sedurre nuovamente Tim (Florian Frowein), dopo esserci già riuscita una prima volta. Ma invano. Basta che lui incroci lo sguardo dolce e sincero di Franzi (Léa Wegmann) incorniciato di riccioli biondi per perdersi nelle più romantiche delle fantasticherie. E questo nonostante Franzi ancora non si fidi appieno di lui, dopo che ha sabotato il frutteto della zia Margit (Michaela Stögbauer). Ma sarà proprio lei a convincere Franzi a dare una seconda chance a Tim. Nel frattempo Nadja, lungi dal rassegnarsi a rinunciare al giovane Saalfeld, sta preparando un piano diabolico: fargli credere di essere in dolce attesa. E, incredibile ma vero, ci riesce. Preleva un campione biologico di Eva, che è notoriamente incinta, e lo utilizza per fare il test di gravidanza. Che a quel punto dà ovviamente un esito positivo. Con il risultato del test tra le mani, Nadja affronta Tim e gli comunica che sarà papà, perché lei non ha nessuna intenzione di rinunciare al bambino. Lui rimane di stucco: non ama Nadja e per di più dovrà confessare tutto a Franzi.



Tutti pazzi per Linda

La lotta tra André (Jochim Lätschm) e Dirk (Markus Pfeiffer) per conquistare il cuore di Linda (Julia Grimpe) sta raggiungendo livelli surreali: i due uomini, in competizione tra loro, sono arrivati al punto di accavallarsi al capezzale di Linda per accudirla, anche se la donna è soltanto raffreddata. Già, e chi terrà aperta la caffetteria? André non ci pensa un minuto e si offre, seguito a ruota da Dirk, di fare le veci di Linda.