“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: l’umiliazione di Erik

Le anticipazioni della settimana dal 14 al 20 maggio

È umiliante aggirarsi senza più alcuna occupazione nell’hotel in cui si ricopriva un ruolo di prestigio, con una cavigliera elettronica per controllare che non ci si allontani dagli arresti domiciliari…Erik (Sven Waasner), “prigioniero” al Fürstenhof in attesa del processo, implora quindi Werner (Dirk Galuba) di ridargli un lavoro in albergo. Naturalmente il vecchio Saalfeld informa subito il figlio Robert (Lorenzo Patanè) della richiesta, ma lo chef (nonché comproprietario del lussuoso hotel “cinque stelle”) non ne vuole sapere di Erik e ribadisce la sua posizione anche durante l’assemblea dei soci. Di fronte a tanta determinazione, Ariane (Viola Wedekind) prende le parti di Erik e spiega come il fatto che si sia costituito e abbia collaborato con la polizia, gli farà avere una condanna molto lieve. E, comunque, qualora non gli si trovasse un lavoro, Ariane minaccia di farlo partecipare in sua vece ai consigli di amministrazione, con tanto di diritto di voto! A questo punto Robert, seppure di malavoglia, acconsente a trovare un posto in hotel per Erik. Ma quest’ultimo rimane di stucco quando il giovane Saalfeld gli propone un’unica sistemazione: dovrà fare il cameriere al bar.

Dalle moto alle bocce

L’incidente motociclistico di cui Alfons (Sepp Schauer) è rimasto vittima non gli ha lasciato conseguenze nel fisico, ma Hildegard (Antje Hagen) ora è follemente preoccupata e vorrebbe vedere il marito occupato in qualche passatempo meno pericoloso. Dopo aver provato senza successo il golf, Alfons decide che proverà a giocare a bocce. Hildegard appoggia incondizionatamente la nuova passione del marito perché è una giocatrice nata!