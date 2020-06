“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: ma che brutta sorpresa

20 Giugno 2020 | 10:25 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 22 al 26 giugno

Lo abbiamo sentito evocare più volte da Linda (Julia Grimpe), soprattutto nelle conversazioni tra lei e Christoph (Dieter Bach), eppure quando Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer), il suo quasi ex marito, arriva improvvisamente al Fürstenhof, Linda è completamente impreparata. Dirk coglie l’occasione dell’imminente divorzio per presentarsi al cospetto della consorte, mettendola a disagio con il suo atteggiamento seducente e sornione, per annunciarle che ha deciso di vendere la loro casa. Linda obietta che avrebbe potuto farglielo sapere per telefono, ma lui insiste e finisce per invitarla a cena, incurante della presenza di André (Joachim Lätsch). In realtà l’inaspettata visita di Dirk nasconde ben altre motivazioni. Dietro c’è lo zampino della solita Annabelle (Jenny Löffler) che, in una conversazione molto privata, rivela a Dirk di averlo convocato al Fürstenhof per farsi aiutare a distruggere Christoph. Lui non ha problemi, ma vuole in cambio il suo aiuto per riconquistare Linda. A cena, le intenzioni dell’uomo si fanno palesi, nonostante Linda gli dica che André è il suo nuovo compagno.

Prove di seduzione

Il giovane Tim (Florian Frowein) si è dichiarato a Franzi (Léa Wegmann), ma lei rimane sulle sue. Così ne approfitta Nadja (Anna Lena Class), che ha fascino da vendere e conosce i punti deboli di Tim, con cui ha già avuto una relazione e che vuole riconquistare dopo aver scoperto che è un erede dei facoltosi Saalfeld. Così, complice una giornata alla ricerca del cavallo Nero (che lei stessa aveva fatto fuggire), Nadja riesce a sedurre Tim nelle scuderie.