“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: ma quando arriva la grande star?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 21 ottobre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 15 al 21 ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Quando un ospite illustre è atteso al Fürstenhof, perfino l’egocentrico Christoph (Dieter Bach) si “abbassa” a fare gli onori di casa. Ed eccolo, allora, reggere un cesto di prelibatezze, scortato dai suoi due collaboratori Vanessa (Jeannine Gaspar) e Erik (Sven Waasner), eleganti ed impettiti… Peccato che l’attesissima star, il divo del cinema Dexter Torrence (Andreas Beckett), un cliente abituale dell’hotel, abbia deciso di fermarsi prima a salutare i coniugi Sonnbichler, che considera ormai amici di vecchia data. Insomma, Christoph rimane con un palmo di naso. L’arrivo dell’attore, comunque, è solo rimandato e alla fine fa il suo ingresso trionfale al Fürstenhof. Il giorno dopo, dopo aver rifiutato un invito di Constanze (Sophia Schiller) ad andare a cavalcare insieme, Dexter si inoltra nel bosco a cavallo per fare un sopralluogo per la location del suo prossimo film. Qui viene sorpreso da Florian (Arne Löber) e Maja (Christina Arends) mentre sta per accendere un fuoco e allestire un improvvisato barbecue. Florian ovviamente lo tratta malissimo, accusandolo di essere un irresponsabile. Quando la notizia arriva alle orecchie di Christoph, obbliga Florian a scusarsi.

Robert sotto accusa

Trattata come una folle, Cornelia (Deborah Müller) ormai è l’ombra di se stessa. Dopo essere fuggita nel bosco e aver trovato aiuto in Rosalie (Natalie Alison) e Michael (Erich Altenkopf), rimane profondamente delusa da Robert (Lorenzo Patanè) che invece è pronto a chiamare la polizia per farla ricoverare in una clinica psichiatrica. Michael lo accusa di scarsa sensibilità nei confronti di Cornelia. E intanto Ariane (Viola Wedekind) gongola.