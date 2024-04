“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: ma quanto sei cambiata, Valentina!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 12 aprile su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'8 al 12 aprile

Papà Robert (Lorenzo Patanè) si stupisce quando si vede davanti la figlia Valentina. E stupiti saranno anche i telespettatori: la piccola di casa Saalfeld era uscita di scena nel 2020 e aveva il volto dell’attrice Paulina Hobratschk; ora torna impersonata dalla giovane Aylin Ravanyar, attrice tedesca di origini iraniane. Sapevamo che Valentina era a Lipsia con Fabien, a vivere il suo sogno d’amore, ma Robert si rende conto subito che la figlia ha qualcosa di strano. Sembra voler evitare il dialogo e a ogni domanda risponde a monosillabi. Alla fine la giovane decide di confidarsi con nonno Werner (Dirk Galuba). Gli rivela che Fabien l’ha tradita con una flautista e lei l’ha lasciato. Ma gli dice anche di non farne parola con suo padre. Nel frattempo, Valentina fa amicizia con Eleni (Dorothée Neff) che la invita a passare la serata con lei in un locale a Bad Tölz. Risultato? Le due ragazze tornano a casa ubriache. Ma Robert, una volta messo al corrente, non riesce a essere troppo severo con la figlia, anche perché nel frattempo è venuto a sapere della fine della sua relazione con Fabien. Intanto il ritorno di Valentina al Fürstenhof porterà con sé una ventata di novità.

Una gara da non fare

Come riconquistare Josie (Lena Conzendorf)? Paul (Sandro Kirtzel) non sa che fare, anche perché la dolce creatrice di praline (che lui non smette di lodare) sembra felice con Leon (Carl Bruchhäuser). Quest’ultimo si è messo in testa di fare una gara di triathlon, a cui partecipa anche Paul. Leon, però, si è infortunato in allenamento e prende oppiacei di nascosto. Così Josie chiede a Paul di rinunciare alla gara, perché in questo modo si ritirerà anche Leon. Ma lui tentenna.