“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Maja, che cosa posso fare per te?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 25 febbraio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 19 al 25 febbraio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Appena dimessa dall’ospedale dopo il fallito tentativo di suicidio, Ariane (Viola Wedekind) si precipita da Maja (Christina Arends), senza il cui intervento sarebbe sicuramente morta. Che succede ad Ariane? Succede che, ricevuta la notizia che nel suo organismo non vi è più traccia di tumore, ha deciso di cambiare vita. Basta intrighi, basta propositi di vendetta nei confronti di Christoph, basta con la fama di dark lady del Fürstenhof… La vita le ha regalato una seconda chance e lei ha tutte le intenzioni di approfittarne: vuole sposare il suo Erik (Sven Waasner) ed essere positiva. E la prima cosa “giusta” da realizzare è, appunto, ringraziare Maja. Ariane, dopo essersi scusata con la ragazza per le proprie malefatte, le offre di finanziare la sua collezione di cappelli per sdebitarsi di averle salvato la vita. Con sua grande sorpresa, però, Maja rifiuta l’offerta e le dice che l’unico modo per fare ammenda è di aiutarla a riabilitare il nome di suo padre Cornelius (Christoph Mory). Per farlo, dovrà convincere Erik a confessare quello che ha fatto e farlo condannare. Ariane rimane senza parole, ma un’altra notizia sta per sconvolgerle la vita.

Smascherati da Selina

Werner (Dirk Galuba) e Christoph (Dieter Bach) vengono sorpresi da Selina (Katja Rosin) mentre parlano di come hanno intossicato Ariane per settimane, facendole credere di avere un tumore terminale. La donna è sconvolta e chiede ragione a Christoph di quanto ha scoperto: lui cerca di spiegarle di averlo fatto per ottenere le quote del Fürstenhof di Ariane e punirla per aver cercato di avvelenare Selina… Ma lei non gli crede.