“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Maja, dammi un’altra possibilità

Le anticipazioni della settimana dal 12 al 18 febbraio

Al Fürstenhof si incrociano tempeste d’amore passate, presenti e future. Tra queste c’è love story dei due protagonisti di questa stagione, Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber). La storia non riesce a decollare benché appaia chiaro che entrambi siano innamorati l’uno dell’altra. Non aiuta la loro altalenante relazione l’inatteso arrivo di Hannes Fröhlich (Pablo Konrad), un aitante escursionista che vuole visitare i dintorni e si rivolge a Florian per assumerlo come guida. Ma quando i due ritornano in hotel e incrociano Maja, la ragazza rimane di sasso. Florian li lascia soli e Maja, che era stata lasciata da Hannes diversi anni prima senza una spiegazione, si chiede cosa ci faccia lui al Fürstenhof. Il ragazzo le spiega che fu costretto ad andarsene da un giorno all’altro perché il nonno di lei non vedeva di buon occhio la loro relazione. Maja inizialmente è scettica, ma Cornelius (Christoph Mory) conferma la versione del giovane. Maja si scusa così con Hannes per non avergli creduto e lui le rivela che non è tornato solo per darle delle spiegazioni, ma perché è ancora innamorato di lei e vorrebbe avere una seconda possibilità.

Un gioiello prezioso

La famosa cantante Marita Maricelli (Diana Körner), cliente del Fürstenhof, chiede ad Alfons (Sepp Schauer) di restituirle una spilla che gli aveva regalato tempo prima. La rivuole perché ha scoperto che è un gioiello prezioso, appartenuto a uno zar. Per uno strano caso, la spilla è finita nelle mani di Rosalie (Natalie Alison), ma Vanessa (Jeannine Gaspár) e Max (Stefan Hartmann) riescono a recuperarla e a restituirla a Marita.