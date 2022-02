“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Maja è divisa tra due amori

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 febbraio al 4 marzo su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 26 febbraio al 4 marzo

L’inaspettato arrivo di Hannes Fröhlich (Pablo Konrad), l’ex fidanzato di Maja (Christina Arends) sparito da anni senza spiegazioni, porta un enorme scompiglio. Sulle prime lei sta sulle sue: all’epoca soffrì molto per l’abbandono. Quando però lui le racconta la verità (se n’era andato per volontà del nonno di Maja, che non lo riteneva all’altezza della nipote), la giovane s’intenerisce. E Florian (Arne Löber) se ne accorge. Lui e Maja stanno vivendo una delle loro infinite “pause di riflessione”, ma il nuovo arrivato si mette di traverso dichiarando senza mezzi termini di essere ancora innamorato della fanciulla dai boccoli d’oro. Alla quale, a dire il vero, sembra non dispiacere affatto ritrovarsi oggetto delle attenzioni dei due uomini. Florian non sembra intenzionato a rinunciare a Maja, ma le sue armi contro Hannes sono spuntate. Il vecchio spasimante, infatti, è diventato un ricchissimo divo dei social con milioni di follower. La sua prima mossa è di brindare con Maja con una costosa bottiglia di champagne. E il passo successivo non può che essere l’inevitabile bacio…

Qualcuno la pagherà!

Se la notizia di essere guarita dal cancro lascia Ariane (Viola Wedekind) sollevata, felice e piena di buoni propositi, il suo atteggiamento cambia quando scopre la verità. Selina (Katja Rosin) le rivela che è stato Christoph (Dieter Bach) ad avvelenarla, facendole credere di essere malata, per approfittare della sua debolezza e impadronirsi delle sue quote societarie. E ora Ariane, spalleggiata dal fido Erik (Sven Waasner) minaccia vendetta.