“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Maja: io sono tuo padre!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 17 settembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50)







Le anticipazioni della settimana dall'11 al 17 settembre

Improvvisamente, senza essersi fatto precedere nemmeno da una telefonata, Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) si palesa davanti a sua figlia Maja (Christina Arends). La giovane rimane di sasso. È evidente che quest’uomo che le sta parlando ha la voce di suo padre… Ma il suo aspetto è completamente diverso! L’uomo cerca di tranquillizzarla spiegandole che, sì, lui è proprio lui, ma ha dovuto sottoporsi a una delicata operazione di chirurgia estetica per cambiarsi i connotati e poter uscire allo scoperto con la sua indagine su Bolko, il criminale che lo ha incastrato ingiustamente. È una storia difficile da credere, ma Cornelius (che al Fürstenhof si è presentato sotto il falso nome di Lars Strenberg) riesce a convincere Maja quando le dimostra di ricordare perfettamente un episodio molto privato della sua infanzia. A questo punto, però, nessun altro deve conoscere la sua vera identità, men che meno Selina (Katja Rosin). Ma la donna rimane immediatamente colpita dalla voce dello “sconosciuto” e gli rivela che, non fosse per l’aspetto fisico differente, sarebbe certa di trovarsi di fronte il suo ex marito, che è stato il grande amore della sua vita. Cornelius è commosso.

Il sogno di Ariane

L’ennesimo intrigo di Ariane (Viola Wedekind) e del suo fido compare Erik (Sven Waasner) ai danni della famiglia Saalfeld sta per andare a segno. La perfida imprenditrice vuole rovinare finanziariamente i proprietari del Fürstenhof e già si immagina trionfante, mentre sbatte fuori dall’hotel l’odiato Christoph (Dieter Bach). Ma il suo acerrimo nemico subodora l’inganno: riuscirà, ancora una volta, a mandare all’aria i piani di Ariane?