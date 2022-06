“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Maja lotta contro il tempo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 giugno al 1° luglio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 25 giugno al 1° luglio

Anche se continua a ripetersi che l’uomo della sua vita è Hannes (Pablo Konrad), in fondo al cuore Maja (Christina Arends) è ancora innamorata di Florian (Arne Löber). Hannes lo sa e per questo l’aiuta a cercare la cura per salvare Florian dal batterio che lo ha condannato a morte. In questo momento nessuno scommetterebbe sulla guarigione del giovane, a partire dal dottor Michael (Erich Altenkopf) che l’ha in cura… Maja, però, non lascia nulla di intentato per salvare l’ex fidanzato e arriva perfino a convincere l’unico medico al mondo che abbia fatto ricerche sul malefico batterio a consegnarle il risultato dei suoi vecchi studi, per ripartire da quelli e trovare una cura. Maja combatte contro il tempo, ma Florian di tempo ne ha sempre di meno e peggiora a vista d’occhio: basteranno l’amore e la determinazione della ragazza a salvarlo?