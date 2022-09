“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Maja, tu mi butti sul lastrico!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 settembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 3 al 9 settembre

Non stanno andando bene le cose al Fürstenhof per tutti quanti siano coinvolti nella malattia di Florian (Arne Löber). Non vanno bene in primo luogo per il povero Florian, perché l’antibiotico che lo dovrebbe curare gli è stato procurato attraverso un furto. Non vanno bene per Maja (Christina Arends), costretta a vedere l’uomo che ama non solo malato, ma anche tra le braccia di sua sorella Constanze (Sophia Schiller). Infine gira male anche per Hannes (Pablo Konrad) che si è offerto di finanziare la ricerca del dottor Berthold per compiacere Maja, ma ora si ritrova quasi sul lastrico. La ricerca, infatti, va per le lunghe, i risultati non si vedono, e lui si ritrova al punto di dover vendere il suo ranch e i suoi cavalli per far fronte a spese che continuano a crescere… In più adesso accusa Maja di averlo portato sull’orlo della rovina senza nemmeno amarlo davvero, visto che il suo cuore batte ancora per Florian. Per un attimo sembra che Christoph (Dieter Bach) possa essere interessato a investire nel ranch di Hannes per farne un resort di lusso, in stile “selvaggio West”. Ma quella vipera di Ariane (Viola Wedekind) ci mette come al solito lo zampino e riesce a far saltare l’accordo.

Un talento del golf

Quando Erik (Sven Waasner) fiuta un affare, nulla può fermarlo. Al torneo di golf del Fürstenhof c’è in palio premio di diecimila euro, proprio la somma che ci vorrebbe a Erik per mollare l’hotel e andarsene altrove a cominciare una nuova vita. Casualmente, Erik scopre che Gerry (Johannes Huth) è un talento naturale del golf e lo convince a gareggiare facendogli da manager. Gerry non sa che, se vincerà, i soldi li prenderà tutti Erik.