“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Mamma Yvonne mette Josie nei guai

Da zero a due in poche settimane… Josie (Lena Conzendorf), la “ragazza invisibile” del Fürstenhof, con una madre single e un padre mai conosciuto, adesso si ritrova inaspettatamente a dover “gestire” entrambi i genitori. La talentosa apprendista cuoca, infatti, ha recentemente scoperto di essere figlia naturale di Erik Vogt (Sven Waasner) e questi, dopo un primo imbarazzo, si sta rivelando un padre carino e premuroso. Poi, però, al Fürstenhof compare all’improvviso Yvonne (Tanja Lanäus), l’instabile madre di Josie, e Josie teme che sia venuta a batter cassa, come s’intuisce sia abituata a fare. Mentre la ragazza spiega alla mamma che non ha intenzione di prestarle altri soldi, Yvonne flirta con tutti gli uomini che incontra in hotel. Alla fine, poi, contravvenendo agli ordini di Josie, Yvonne avvicina lo stesso Erik, prima rivelandogli la propria identità e poi (durante un brunch organizzato dalla figlia) chiedendogli ragione di decenni di alimenti mai pagati. A questo punto Josie si ritrova nei guai. Mentre si gode la felicità per il fatto che l’amato Paul (Sandro Kirtzel) si è appena complimentato con lei per i suoi nuovi dolcetti, ecco che viene respinta da Erik, che l’accusa di essere in combutta con Yvonne per spillargli denaro.

Tranquilla Hildegard!

Non è un mistero che Hildegard (Antje Hagen) sia molto preoccupata per la rinata passione del marito Alfons (Sepp Schauer) per le moto. Vista l’età e i problemi di salute che ha avuto, non è felice che parta per un viaggio su due ruote. Per rassicurarla, l’amorevole marito le regala un localizzatore che le consentirà di sapere sempre dove lui si trovi; non solo, grazie alla telecamera piazzata sulla moto, Hildegard lo potrà anche vedere!