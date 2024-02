“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Max, vuoi diventare mio marito?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 23 febbraio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 17 al 23 febbraio

Da settimane il rapporto tra Max (Stefan Hartmann) e Vanessa (Jeannine Gaspár) sembra essere profondamente in crisi. Lei rimprovera al fidanzato di non essere abbastanza ambizioso, mentre lui l’accusa di stargli troppo addosso. Dopo aver fatto fuoco e fiamme per buttarsi in politica, Max ha deciso di ritirare la propria candidatura perché si è accorto che è un impegno troppo gravoso per lui. Vanessa interpreta questa scelta come una sorta di fallimento, e i due finiscono per litigare. Poi, però, Vanessa riflette, capisce che non può fare a meno di Max ed è disposta ad accettarlo così com’è. Il giorno dopo, quindi, gli dà appuntamento su un prato con una scusa. Quando Max arriva, trova un tavolino imbandito con tanto di tovaglia bianca e champagne. Solo che è arrivato in anticipo e Vanessa sta ancora armeggiando con qualcosa: le cade un sacchetto, i due lo cercano insieme ed è Max a trovarlo. Dentro c’è un anello e Vanessa un po’ in imbarazzo gli chiede se la vuole sposare. Per tutta risposta, Max le infila l’anello al dito. Ora è tempo di dare la buona novella a Gerry (Johannes Huth), il fratello di Max, e all’amica Shirin (Merve Çakir), e brindare tutti insieme.

Praline al miele per due

La comune passione per le creazioni di cioccolato sta legando sempre di più Leon (Carl Bruchhäuser) a Josie (Lena Conzendorf). Durante un’escursione s’imbattono in un produttore locale di miele alla rosa alpina e ne comprano un barattolo a testa. Entrambi hanno la stessa idea: creare praline con quel miele particolare. Ma proprio su questo argomento nasce tra loro una disputa che rischia di dividerli. Chi ha avuto l’idea per primo?