“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: nessuno crede a Cornelia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 14 ottobre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'8 al 14 ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Per quanto macchinoso, il piano di Ariane (Viola Wedekind) per allontanare Cornelia (Deborah Müller) da Robert (Lorenzo Patanè) e dal Fürstenhof, sta riuscendo. Dopo aver instillato a tutti il dubbio che Cornelia abbia cercato di suicidarsi inscenando un incidente con la moto, Ariane la narcotizza mentre è in ospedale, lasciando sul suo comodino una boccetta vuota di barbiturici. E così questa volta anche i più scettici, come il dottor Niederbühl (Erich Altenkopf), cominciano a pensare che Cornelia, sconvolta dopo aver saputo che lei e Robert sono fratelli, abbia deciso di farla finita e che quindi abbia bisogno di cure psichiatriche. L’unica a crederle è Rosalie (Natalie Alison), a cui Cornelia chiede di aiutarla a provare che dietro tutto questo c’è lo zampino di Ariane, che vuole avere campo libero con Robert. Rosalie però le ricorda la parentela con Robert: Ariane non ha bisogno di ricorrere a nessun inganno. Cornelia, ormai disperata, finisce allora per accusare un’infermiera di averla drogata. A questo punto, tutti concordano che abbia bisogno di un aiuto medico e la trasferiscono nel reparto di psichiatria.

Gerry e l’amuleto

Gerry (Johannes Huth) ha tutti i motivi per essere felice. Il suo talento nel golf è fuori discussione, e se ancora deve dare l’esame di pratica per diventare giocatore professionista, quello che lo preoccupava di più era quello di teoria. Prima del test teorico, però, Shirin (Merve Çakir) gli ha regalato la sua catenina e il giovane è sicuro di averlo passato grazie alla positiva influenza dell’amuleto. Riuscirà ora a passare la “pratica”? La catenina è sempre nella sua tasca!