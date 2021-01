“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: nessuno può sconfiggere Christoph

08 Gennaio 2021 | 15:18 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 9 al 15 gennaio

Di tutto si può accusare Christoph Saalfeld (Dieter Bach), ma non di essere privo di coraggio. Diventato ex azionista di maggioranza del Fürstenhof, è stato estromesso da ogni ruolo decisionale da Ariane (Viola Wedekind), ovvero l’attuale proprietaria dell’hotel, a cui lui stesso, con una certa ingenuità, aveva intestato tutte le azioni per cercare di salvarsi dal fisco. Del resto, in privato lei aveva accettato di sposarlo, per poi cambiare idea e tenere il Fürstenhof tutto per sé (era la prima tappa verso il suo obiettivo ora dichiarato: vendicarsi di Christoph, reo di avere rovinato la sua famiglia). E Saalfeld cosa fa? Invece di nascondersi a leccarsi le ferite, accetta il posto di tuttofare che gli offre Ariane. La situazione dunque è che lui, già milionario e albergatore di successo, è ridotto a fare l’uomo di fatica del Fürstenhof, e Ariane non perde occasione per metterlo pubblicamente in imbarazzo. Perfino Robert (Lorenzo Patanè), che non l’ha mai amato, gli chiede come possa sopportare una tale umiliazione quotidiana… Ma se Christoph accetta questa tortura è solo per tenere d’occhio Ariane e cogliere il momento buono per mettere in atto le sue contromosse.

Una dama misteriosa

Un’affascinante fanciulla romanticamente di bianco vestita pare pronta a buttarsi nel lago. Ma Paul (Sandro Kirtzel) è altrettanto pronto a salvarle la vita… In realtà la giovane, che si chiama Michelle (Barbro Viefhaus), non ha alcuna intenzione di suicidarsi e si allontana dal lago in bicicletta. La rivedremo più tardi al Fürstenhof in cerca di un lavoro come cameriera. Intanto Paul, folgorato da lei, la cerca dappertutto per poterla conoscere.