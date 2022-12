“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: non c’è dubbio: Erik è tuo padre!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 30 dicembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 24 al 30 dicembre

Lui l’ha licenziata. E del resto fin dall’inizio non la voleva al Fürstenhof, forse per quella sua aria un po’ goffa e impacciata… Si sa che Erik (Sven Waasner) ama le donne affascinanti, determinate e seducenti, e la giovane Josie (Lena Conzendorf) è esattamente l’opposto. Eppure tra Erik e Josie qualcosa in comune deve esserci visto che il condirettore amministrativo dell’hotel altri non è che suo padre! A scoprirlo è proprio la neo-disoccupata aiuto cuoca. Mentre sfoglia un libro di fiabe di quando era piccola, ritrova tra le sue pagine la fotografia di un uomo travestito da diavolo in occasione di una festa in maschera. Quella foto, che la madre di Josie credeva perduta, era anche l’unica in suo possesso a ritrarre il padre della ragazza… E l’uomo della foto è inequivocabilmente Erik! Ovviamente sconvolta, Josie si confida con Shirin (Merve Çakir) e le due amiche, foto alla mano, si mettono a osservare di nascosto Erik per avere un’ulteriore conferma. Nonostante il trucco da Belzebù e nonostante i tanti anni trascorsi, non ci sono dubbi: Josie ha ritrovato suo padre. Che cosa fare di questa informazione? Per prima cosa urge riavere il posto di apprendista nella cucina del Fürstenhof.

Stregato da Ariane

Difficile resistere alle lusinghe di Ariane (Viola Wedekind): finora tutti gli uomini che ha voluto sono caduti nella sua rete. E Robert (Lorenzo Patanè) non fa eccezione. Sebbene guardi partire con grande struggimento Cornelia (Deborah Müller), Robert non resiste alla seduzione di Ariane e si convince perfino che sia cambiata, arrivando a cacciare di casa il padre Werner (Dirk Galuba), colpevole di non credere alla sua buona fede.