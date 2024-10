“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: non puoi fare così con tua figlia!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 25 ottobre su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 21 al 25 ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Quando Vanessa (Jeannine Gaspár) viene ricoverata in ospedale per un improvviso malore, zio Alfons (Sepp Schauer) decide di avvertire il padre della ragazza, cioè suo fratello Günther (Johann Schuler). È bene ricordare che Vanessa non ha rapporti da anni con quest’uomo, che si è sempre disinteressato di lei e al quale non aveva nemmeno rivelato di essere incinta… Appena arrivato, Günther si precipita in ospedale, ma Vanessa lo caccia in malo modo. Nel frattempo si scopre che la giovane soffre di un problema cardiaco temporaneo, legato alla gravidanza, e che dunque dovrà solo stare a riposo. Il padre, cacciato dall’ospedale, intanto, è arrivato al Fürstenhof dove Alfons e Hildegard (Antje Hagen) lo rimproverano per non essere passato di lì prima di andare da Vanessa. Ma lui giura di essere cambiato e di volersi occupare della figlia e del nipote che nascerà.